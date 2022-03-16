Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

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В ночь с 16 на 17 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- пер. Торговый от Кишинёвской до Нефтяников,

- пер. Молодежный от Кишинёвской до Нефтяников,

- Маяковского от Волжского пр. до Галактионовской,

- Волжской пр. от Ульяновской до Полевой,

- Садовая от Красноармейской до Л. Толстого,

- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,

- Молодогвардейская от Невской до Полевой,

- Партизанская от Лунной до Мяги,

- Революционная от Аэродромной до Гагарина,

- Советской Армии от Промышленности до Гагарина,

- Авроры от Съездовской до Аэродромной,

- Ново-Вокзальная от Стара-Загора до пр. К. Маркса ,

- Восьмая просека от Красильникова до Солнечной,

- Ташкентская от Тополей до путепровода «Ташкентский»,

- Заводское шоссе от пр. Кирова до Земеца,

- Симферопольская от С. Лазо до Красноглинского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!