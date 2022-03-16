Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

В ночь с 16 на 17 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- пер. Торговый от Кишинёвской до Нефтяников,
- пер. Молодежный от Кишинёвской до Нефтяников,
- Маяковского от Волжского пр. до Галактионовской,
- Волжской пр. от Ульяновской до Полевой,
- Садовая от Красноармейской до Л. Толстого,
- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,
- Молодогвардейская от Невской до Полевой,
- Партизанская от Лунной до Мяги,
- Революционная от Аэродромной до Гагарина,
- Советской Армии от Промышленности до Гагарина,
- Авроры от Съездовской до Аэродромной,
- Ново-Вокзальная от Стара-Загора до пр. К. Маркса ,
- Восьмая просека от Красильникова до Солнечной,
- Ташкентская от Тополей до путепровода «Ташкентский»,
- Заводское шоссе от пр. Кирова до Земеца,
- Симферопольская от С. Лазо до Красноглинского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!