Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

В ночь с 23 на 24 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Зубчаниновское шоссе от Магистральной до Воеводина,
- Алма-Атинская,
- пр. К. Маркса,
- Чапаевская,
- Степана Разина,
- Красноглинское шоссе,
- Победы,
- Солнечная от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда,
- Ставропольская от дома № 109 до пр. Кирова и от А. Матросова до 22 Партсъезда,
- Ново-Вокзальная,
- Силовая,
- Жигулевская,
- Дыбенко,
- Гагарина,
- Авроры,
- Дачная,
- Молодогвардейская,
- проезд по пр. Ленина,
- Осипенко,
- пр. К. Маркса/Митирева,
- Маяковского,
- Чкалова,
- путепровод «Казачий»,
- Белорусская.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!