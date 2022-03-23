Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

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В ночь с 23 на 24 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Зубчаниновское шоссе от Магистральной до Воеводина,

- Алма-Атинская,

- пр. К. Маркса,

- Чапаевская,

- Степана Разина,

- Красноглинское шоссе,

- Победы,

- Солнечная от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда,

- Ставропольская от дома № 109 до пр. Кирова и от А. Матросова до 22 Партсъезда,

- Ново-Вокзальная,

- Силовая,

- Жигулевская,

- Дыбенко,

- Гагарина,

- Авроры,

- Дачная,

- Молодогвардейская,

- проезд по пр. Ленина,

- Осипенко,

- пр. К. Маркса/Митирева,

- Маяковского,

- Чкалова,

- путепровод «Казачий»,

- Белорусская.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!