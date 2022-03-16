Улицы Самары, на которых ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт

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Аварийно-ямочный ремонт входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог.



Это первый вид ремонта, который можно проводить при отрицательной температуре воздуха от минус десяти градусов Цельсия и выше – температура используемой литой асфальтобетонной смеси составляет в среднем 210-215°С.



Особенно он востребован у дорожных служб, когда к естественному износу дорожного полотна прибавляется разрушение покрытия, связанное с регулярным переходом температурных показателей через ноль.



Сегодня в планах в ночную смену у дорожных служб:



- ул. Куйбышева от Л. Толстого до Вилоновской;

- ул. Вилоновская от Агибалова до М. Горького;

- ул. Белорусская;

- ул. Народная;

- ул. Обувная;

- ул. Грозненская;

- путепровод "116-й километр";

- ул. Магистральная;

- путепровод на Стромиловском шоссе.



Автомобилистов просят быть внимательными при движении по вышеуказанным участкам.