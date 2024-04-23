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У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось два дня для передачи данных счетчиков

23 апреля 2024 15:15
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Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами.

До 25 апреля Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла и горячего водоснабжения.

Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами, доступными для жителей Самарской области:
- через личный кабинет клиента;
- через вкладку «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;
- QR-кодом на квитанции;
- в онлайн-чате на официальном сайте;
- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);
- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);
- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);
- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;
- по круглосуточным телефонам в городах присутствия:
8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);
8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);
8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);
8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);
- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что от своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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