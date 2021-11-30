ЦУР Самарской области оперативно передает в муниципалитеты жалобы граждан на гололед

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30 ноября жители многих районов Самары оказались в ледяной ловушке. Наиболее напряженная ситуация по гололеду в силу капризов погоды сложилась именно в областном центре, в Тольятти и Сызрани фиксируется значительно меньше жалоб. Социальные сети пестрят адресами, где самарцы испытывают трудности с передвижением. Речь идет не только о пешеходных тротуарах, но и подходах к социальным объектам: больницам, поликлиникам, школам. ЦУР Самарской области оперативно передает проблемные адреса в муниципалитеты. Накануне в социальных сетях ЦУР информировал граждан о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся в ближайшие 2-3 дня.

Сезонные инциденты: гололед, жалобы на качество уборки снега во дворах и на общественных пространствах начали поступать в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» с начала ноября. Тема зимнего содержания тротуаров и дорог входит в ТОП самых актуальных тем в соцсетях региона, наряду с коронавирусом и качеством отопления. Только за прошлую неделю ЦУР Самарской области зафиксировал более 250 таких сообщений, сегодня 30 ноября таких проблемных адресов уже более cта, а еще не вечер.

«От Колизея в сторону Московского шоссе вся аллея во льду»

«Сегодня 30.11.2021 на улице ледяная глазурь. А именно по ул. Ленинградская. Люди просто не могут идти. Просим прислать дорожные службы для устранения ледяной корки. С уважением пешеходы улицы Ленинградской»

«Посёлок Управленческий - просто непроходимый каток! Даже центральные улицы не обработаны ничем. Подход к поликлинике - уже повод для обращения в травму. Примите, пожалуйста, меры!»

Как сообщает мэрия Самары еще вчера они получили прогноз от Приволжского УГМС об ухудшении погодных условий и возможном образовании гололеда в связи с обильным выпадением мокрого снега и дождя. В областном центре усилены меры по обработке пешеходных зон и проезжих частей, принято решение о проведении выездных проверок, в том числе по жалобам из социальных сетей.

Проблема обледенения тротуаров актуальна и для других муниципалитетов.

«Просьба к Администрации Суходола!!!! Посыпьте, пожалуйста, песком дорогу и тротуар к садику «Золотой ключик» в Суходоле. Спускаться невозможно!!!! Зима уже наступила!!!!»

Жители Новокуйбышевска просят в соцсетях местные власти обратить внимание на так называемый «Верхний рынок», - по выходным он очень востребован горожанами.

«К сожалению, к нему очень трудно пройти чтобы не упасть. Подходы к рынку сплошной лед. На территории рынка картина еще страшнее. Сплошные ледяные колдобины. Ничем не обработаны ледяные наросты. Проблема повторяется из года в год», - сообщают жители Новокуйбышевска.

«На ул. Пушкина невозможно идти и сегодня тоже самое, и на Приволжской у супермаркета идти невозможно», - жалуются жигулевцы.

По данным Приволжского УГМС утром и днем 30 ноября 2021 года в отдельных районах Самарской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с, в сочетании с гололедом такая погода может обернуться неприятностями.

Совместно с Минздравом Самарской области актуализирован список травмпунктов, куда можно обратиться за медицинской помощью в случае неудачного падения:

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02),(01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт круглосуточно.

Сообщить о проблемных вопросах жители региона могут в официальных группах органов власти в социальных сетях, также в пабликах ЦУР Самарской области:

https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.