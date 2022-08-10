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«Т Плюс» завершил перекладку нескольких теплотрасс в Самаре

10 августа 2022 14:17
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В настоящее время подача горячей воды для потребителей осуществляется по вновь смонтированным трубопроводам, идет восстановление благоустройства.

ПАО «Т Плюс» выполнил перекладку трех теплотрасс в Самаре – по ул. Рабочей (от ул.Галактионовской до ул.Садовой), ул. Молодогвардейской (от ул.Ульяновской до Студенческого переулка) и ул. Металлистов (от пр.Победы до ул.Свободы). В настоящее время подача горячей воды для потребителей осуществляется по вновь смонтированным трубопроводам, идет восстановление благоустройства.

В ходе подготовки города к зиме энергетики прилагают все усилия для минимизации неудобств для горожан. В частности, замена коммуникаций проводится без отключения горячего водоснабжения – услуга предоставляется по временным трубопроводам. На всех участках перекладок «Т Плюс» использует трубопроводы с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Такая система определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, и это - один из элементов большой программы автоматизации.

«Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме и соблюдать простые правила безопасности вблизи мест проведения ремонтов», - отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Климашин.

В общей сложности этим летом в Самаре планируется заменить более 40 км трубопроводов тепловых сетей. Высокие объемы перекладок стали возможными благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Главным результатом обновления теплосетевой инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Т ПЛЮС

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