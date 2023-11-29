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«Т Плюс» выпустила уникальную книгу с ранее не издававшимися сказками малых народов России

29 ноября 2023 17:14
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Презентация прошла на площадке Дома народов России в Москве.

Компания «Т Плюс» представила социокультурный проект «Теплые сказки» - уникальную книгу, в которую вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия компании.  Многие из сказок никогда не издавались. Презентация прошла на площадке Дома народов России в Москве.

Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она от носится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте (https://teplye-skazki.ru/).

Сбор материалов происходил в специальных литературных экспедициях, целью которых было найти такие сказки, которые с одной стороны отразят мифы и быт народа, а с другой – представят читателям редкие сюжеты. В результате в издание вошли произведения на 17 языках.

Связующей нитью книги стала сквозная сказка, которая проходит через все повествование. Она ведет читателя от одной сказки к другой, увлекая его за собой всё дальше и дальше в мир волшебных историй и их героев: чувашской ПуганЭ, бесермянского ВукузЁ, удмуртского НЮлэсмурта, эрзянской ВирьАвы и многих других.

Рецензию к «Теплым сказкам» написала кандидат филологических наук, автор книги «Введение в мифологию» и «Славянские мифы: от Велеса и Мокши до птицы Сирин и Ивана Купалы» Александра Баркова, отметив, что сказка появилась во времена, когда еще не было земледелия, и до сих пор сопровождает человека.  Поэтому именно в сказках собрана не только культура, но и история целых поколений и народов.

«Мы работаем в 16 регионах, где есть свои культура и традиции. Для «Т Плюс» важно сохранить эти особенности, а также поделиться с другими красотой и богатством этой самобытности. Компания реализует множество социальных проектов, которые также вносят свой вклад в развитие территорий, но «Теплые сказки», безусловно, новое направление в рамках ESG-стратегии», - поделился генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Проект «Теплые сказки» реализован в рамках ESG-стратегии Группы «Т Плюс», которая нацелена на достижение целей устойчивого развития в части экологической, социальной и управленческой деятельности компании.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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