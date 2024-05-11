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«Т Плюс» возобновляет подачу тепла потребителям Тольятти

11 мая 2024 15:04
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«Т Плюс» возобновляет подачу тепла потребителям Тольятти

В связи с похолоданием «Т Плюс» по согласованию с администрацией города возобновляет подачу тепла для потребителей Тольятти. С 11 мая 2024 года тепло начнёт поступать в жилой фонд и на социальные объекты Автозаводского района. В Центральном и Комсомольском районах отопительный сезон будет возобновлен в ближайшее время.

Энергетики обращают внимание, что подключение объектов будет производиться при наличии соответствующих заявок от управляющих компаний и организаций. Также персоналу данных потребителей необходимо обеспечить готовность теплопринимающего оборудования в зданиях, чтобы в кратчайшие сроки создать в квартирах горожан комфортные условия.

В связи с возобновлением подачи тепла ПАО «Т Плюс» переносит сроки текущего ремонта тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ. С 13 по 19 мая горячее водоснабжение жителей и организаций Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти будет осуществляться в штатном режиме. О новых сроках проведения текущего ремонта энергокомпания проинформирует заранее.

 

Теги: Т ПЛЮС

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