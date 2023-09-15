«Т Плюс» разместила новое граффити по безопасности тепла в Новокуйбышевске

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На павильоне Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») на ул. Зои Космодемьянской, 12 появилось новое граффити. Его герои - забавные коты, которые являются символом уюта и комфорта, - делятся с горожанами простыми и при этом крайне важными советами по безопасности и бережному отношению к природным ресурсам.

Автор рисунков - художник Алексей Заличев. В 2021 году он уже обращался к теме безопасности вблизи энергообъектов, украсив павильон тепловых сетей Новокуйбышевских тепловых сетей, который расположен рядом с домом №1 по ул.Егорова.

«Яркое граффити с милыми котами – очередное наше послание для юных жителей города о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов – надземных теплотрасс, тепловых камер и павильонов с измерительным оборудованием. Некоторые из них располагаются в непосредственной близости от центральных улиц, жилых домов и мест прогулок горожан», - отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Напомним, что «Т Плюс» ведет масштабную работу по информированию жителей городов присутствия компании о безопасности тепла и бережному отношению к природе. Помимо тематических граффити на павильонах энергетики разместили советы на шкафах учета тепловых сетей на разных улицах Самары и Новокуйбышевска, проводят уроки безопасности в школах, принимают участие в городских мероприятиях.

Фото: «Т Плюс»