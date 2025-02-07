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«Т Плюс» провела урок энергобезопасности в самарской школе № 16

7 февраля 2025 10:27
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«Т Плюс» провела урок энергобезопасности в самарской школе № 16

Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» провели занимательный урок энергобезопасности для учеников первого класса школы №16 в Самаре. Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов компании «Безопасность тепла» и «Экология».

В игровой форме, доступно и просто энергетики объяснили, как обращаться с электроприборами и правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Также поговорили об эффективном и бережном отношении к природе.

Усвоить материал помогла весёлая эстафета, которую провел друг детей — энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс» и сделали фото с любимым героем на память.

«Сегодня у нас был очень информативный урок. Программа интерактивная, интересная. Уверена, что такой неформальный подход позволяет ребятам запомнить правила безопасности, которые обязательно пригодятся в условиях большого города! Спасибо энергетикам!» — поделилась учитель начальных классов школы № 16 Елена Кузнецова.

Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках. За 2024 год в мероприятиях приняло участие более 2800 детей.

Теги: Т ПЛЮС

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