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«Т Плюс» провела тренинг «Добро пожаловать в энергетику» для студентов СамГТУ

30 октября 2023 18:11
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Встреча прошла на Самарской ГРЭС в рамках совместного проекта энергокомпании и вуза «Энергия будущего».

Самарский филиал «Т Плюс» провел тренинг «Добро пожаловать в энергетику» для студентов Самарского государственного технического университета. Встреча прошла на Самарской ГРЭС в рамках совместного проекта энергокомпании и вуза «Энергия будущего».

Участники проекта обсудили с руководством филиала образовательную программу. Среди вопросов, которые вызвали интерес у студентов, – возможность войти в междисциплинарные проектные команды и создание личных инжиниринговых и коммерческих проектов, наставниками в которых выступят сотрудники ПАО «Т Плюс» и преподаватели СамГТУ. Также на тренинге студенты прошли игру «Теплоцентраль», созданную специалистами «Т Плюс», чтобы будущие энергетики получили полезные навыки: умение ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры.

Образовательный проект «Энергия будущего» стартовал летом 2023 года по инициативе «Т Плюс». Его цель – привлечь молодых и активных специалистов к работе в энергетической отрасли. Стать участником проекта мог любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление «Теплоэнергетика и теплотехника». Программа их подготовки полностью адаптирована под профессиональные стандарты энергокомпании. Студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям (конференциям, семинарам, консультациям) и смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергообъектах «Т Плюс» в регионе. 

«Данная встреча со студентами вуза позволила уточнить основные положения проекта «Энергия будущего», ответить на возникшие вопросы. Впереди ребят ждет целая серия мероприятий, призванных создать образовательную среду, в которой каждый студент сможет быстрее адаптироваться к запросам работодателя», – отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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