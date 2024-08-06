Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на ул. Революционная, 101Б.
Офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре на ул. Мориса Тореза, 101А прекращает работу
10 августа в рамках партийных проектов «Единой России» на набережной Волги пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота».
В День физкультурника Самару ждёт фестиваль спортивной борьбы
Золотыми призерами в своих зачетных группах стали команды на яхтах «Орфей», «Куйбышевазот» и «Х-99».
«Тольяттиазот» провел парусную регату, посвященную 45-летию предприятия
В СК подтвердили задержание трех сотрудников газовой службы после ЧП с домом в Нижнем Тагиле
Ольга Тимофеева получила награду за добросовестный труд, профессионализм и ответственность.
Глава Октябрьска наградила сотрудницу самарского Росреестра Благодарственным письмом
Одной из первых точек посещения стал микрорайон «Е». Здесь ежегодно выдаются участки для строительства домов многодетным и молодым семьям.
Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Нефтегорский район
Фестиваль будет проведён в рамках проекта - спорт для детей с нарушением слуха и другими особенностями развития «Школа спортивного совершенствования по-тихому», который стал победителем Фонда президентских грантов.
В Тольятти состоится первый спортивный семейный Фестиваль «ФехтФест-ТЛТ»
Сотрудники «ПТС» продолжают устранять дефекты, выявленные после гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной.
«Т Плюс» продолжает восстанавливать горячее водоснабжение многоквартирных домов Самары
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.95
-0.75
EUR 93.04
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» продолжает восстанавливать горячее водоснабжение многоквартирных домов Самары

6 августа 2024 15:09
118
Сотрудники «ПТС» продолжают устранять дефекты, выявленные после гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной.

Сотрудники «ПТС» продолжают устранять дефекты, выявленные после гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной. К 6 августа горячее водоснабжение возобновлено в домах по адресам:

ул. Аксакова, 3А, ул. Аксакова, 11,

ул. Аксакова, 13, проспект Карла Маркса 4А,

ул. Владимирская 48а, ул. Владимирская, 50а,

проспект Карла Маркса 4Б, проспект Карла Маркса,4Е,

ул. Урицкого 14, ул. Урицкого, 16,

ул. Урицкого, 18, ул. Урицкого, 20,

ул. Урицкого, 22, ул. Урицкого, 24,

ул. Чернореченская, 12, ул. Чернореченская, 25,

ул. Чернореченская, 27, ул. Чернореченская, 29,

ул. Чернореченская, 29а, ул. Дачная, 41,

ул. Дачная 41/1, ул. Пензенская, 57,

ул. Пролетарская, 8,

ул. Пензенская, 59, ул. Пензенская, 59А,

ул. Пензенская, 61, ул. Пензенская, 63,

ул. Пензенская, 65, ул. Пензенская, 65а,

ул. Пензенская, 67, ул. Пензенская, 69,

ул. Пензенская, 69а, ул. Пензенская, 71,

ул. Тухачевского, 227, ул. Тухачевского, 229,

ул. Тухачевского, 231, ул. Тухачевского, 233,

ул. Мориса Тореза, 2, ул. Партизанская, 56,

ул. Партизанская, 56А.

В работах задействовано 48 человек оперативного персонала и 30 единиц техники. В срок до 8 августа сотрудники «ПТС» восстановят горячее водоснабжение для жителей, проживающих по адресам:

ул. Мечникова, 50, ул. Мечникова, 52,

ул. Ново-Садовая, 26, ул. Ново-Садовая, 26А,

ул. Ново-Садовая, 151, ул. Ново-Садовая, 153,

ул. Ново-Садовая, 155, ул. Ново-Садовая, 157,

ул. Владимирская, 54, ул. Владимирская, 56,

ул. Владимирская, 58, ул. Владимирская, 60,

ул. Дачная, 43, ул. Тухачевского, 30,

ул. Тухачевского, 40, ул. Тухачевского, 42,

ул. Тухачевского, 44, ул. Тухачевского, 46,

ул. Тухачевского, 48, ул. Тухачевского, 50,

ул. Тухачевского, 50А, ул. Тухачевского, 52,

ул. Тухачевского, 54, ул. Тухачевского, 56,

ул., Тухачевского, 56А, ул. Тухачевского, 58,

ул. Мяги, 6, ул. Мяги, 8,

ул. Мяги, 10, ул. Мяги, 12,

ул. Мяги, 25, ул. Мяги, 27,

ул. Партизанская, 80, Партизанская, 94,

ул. Гагарина, 33, ул. Гагарина, 35.    

Энергетики призывают самарцев с пониманием отнестись к работам на инженерных коммуникациях, необходимых для надежного теплоснабжения города в отопительный период.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на ул. Революционная, 101Б.
06 августа 2024, 16:33
Офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре на ул. Мориса Тореза, 101А прекращает работу
Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на ул. Революционная, 101Б. ЖКХ
59
В этой связи до 8 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе.
05 августа 2024, 19:53
«Т Плюс» приступила к ремонту теплосети на ул. Ново-Вокзальной
В этой связи до 8 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе. ЖКХ
604
По итогам гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной выявлено 134 дефекта
05 августа 2024, 19:16
«Т Плюс» устраняет дефекты, выявленные после гидравлических испытаний
По итогам гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной выявлено 134 дефекта. ЖКХ
600

В центре внимания
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
6 августа 2024  11:14
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
305
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
6 августа 2024  10:31
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
199
Самара стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвертый раз, конкурсы на базе АО «Транснефть – Приволга» проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.
5 августа 2024  18:50
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии конкурса «Лучший по профессии» среди нефтепроводчиков
445
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
417
Более 2-х миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
5 августа 2024  11:21
Более 2 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
405
Весь список