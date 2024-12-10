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«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ

10 декабря 2024 10:15
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«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ

Специалисты ПАО «Т Плюс» презентовали школьникам и студентам актуальные проекты в рамках взаимодействия компании и Самарского государственного технического университета.

На Дне открытых дверей СамГТУ-2024 были представлены крупнейшие работодатели региона. Энергетики рассказали студентам и школьникам о важности работы на электростанциях и предприятиях тепловых сетей Самарской области, а также об условиях работы в этих подразделениях. Также по окончании мероприятия специалисты «Т Плюс» провели отдельную встречу для ребят и их родителей, заинтересовавшихся карьерными возможностями компании, ответили на все возникшие вопросы.

«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. На этот раз нашими проектами заинтересовались 45 посетителей мероприятия. Среди наиболее востребованных программ – заключение целевого договора для студентов СамГТУ, «Энергия будущего» для абитуриентов и «Первая зарплата с Т Плюс» - проект, предоставляющий учащимся выпускных классов школы возможность заработка и получения профессионального опыта в период летних каникул», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Полный список вакансий Т Плюс размещен на сайте Trudvsem.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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