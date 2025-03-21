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«Т Плюс»: предоставлены рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения общежития № 73 в Тольятти

21 марта 2025 16:31
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Энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника.

Руководство Самарского филиала «Т Плюс» предоставило обслуживающей организации ООО «Ларун» необходимые рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения дома № 73 на бульваре 50 лет Октября. На встрече с директором ООО «Ларун» энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника. Также ответили на другие вопросы по горячему водоснабжению.

«Наши специалисты готовы оказать экспертную и техническую помощь в приведении внутридомовой теплосети к нормативному состоянию. Это потребует промывки и опрессовки трубопроводов, а также общей регулировки всей системы теплопотребления. В начале следующей недели инженеры тепловой инспекции планируют совместно с персоналом обслуживающей организации провести дополнительное обследование теплового узла здания и обозначить первоочередные технические мероприятия», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Т Плюс» напоминает, что по вопросам горячего водоснабжения и отопления жители Самарской области могут обращаться в Тепловую справочную службу по телефону +7 (800) 700-18-46. Также на портале tss.tplusgroup.ru можно проверить информацию о запланированных ремонтах на тепловых сетях, отправить запросы о качестве коммунальных услуг и обслуживании трубопроводов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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