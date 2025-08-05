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«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения более 900 жилых домов и социальных объектов в Самаре

5 августа 2025 16:24
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Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары.

Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары. В минувший отопительный сезон на данной теплотрассе энергетики выявили сразу несколько дефектов, после чего объект был дополнительно включен в план перекладок 2025 года. От его исправной работы в зимнее время зависит надёжное теплоснабжение свыше 900 жилых домов и социально-значимых объектов областной столицы.

На глубине 6 метров под землёй, что является одним из рекордов для областной столицы, энергетики проложат новый трубопровод в заводской пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволит дистанционно отслеживать техническое состояние теплоизоляции.

«На данный момент мы завершаем монтаж временного трубопровода, чтобы на период перекладки жители города не оставались без горячего водоснабжения. Полностью завершить строительно-монтажные работы на объекте планируем к концу сентября», — отметил технический директор – главный инженер «ПТС» Александр Климашин.

«Т Плюс» напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Самары. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс» Самара

Теги: Самара Т ПЛЮС

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