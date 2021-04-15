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«Т Плюс» поддержал работу выставки «Теплые чувства. Вторая волна» в Самаре

15 апреля 2021 17:24
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При поддержке филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» на второй очереди набережной открылась художественная выставка Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна».

При поддержке филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» на второй очереди набережной открылась художественная выставка Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна». Проект, реализованный ЦКТ «Галереей «Новое пространство»» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Ироническая графика художника Андрея Попова (Санкт-Петербург) хорошо известна самарским любителям живописи. В каждой из своих работ автор предлагает по-новому взглянуть на привычные будни рядового жителя мегаполиса. Авторская манера художника сделала его работы узнаваемыми и принесла ему множество наград на мировых творческих конкурсах. Посетители выставки, открытой при поддержке «Т Плюс», смогут увидеть 30 работ мастера.

«Способность создавать комфорт и тепло в сердцах людей во многом роднит такие профессии, как художник и энергетик. Мы с удовольствием поддерживаем проекты, улучшающие городскую среду», - отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Выставочный проект «Теплые чувства» был начат командой «Передвижники.рф» в Самаре в 2019 году. Сначала работы размещались на остановках общественного транспорта, затем он был перенесен на площадку Самарского художественного музея. В 2021 году измененный и значительно дополненный проект «Теплые чувства. Вторая волна» выставлялся в ЦКТ «Галерее «Новое пространство»» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

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