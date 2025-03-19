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«Т Плюс» планирует заменить свыше 50 км тепловых сетей в Самаре

19 марта 2025 15:58
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В летний период наиболее масштабные перекладки специалисты «Т Плюс» выполнят на внутриквартальных коммуникациях.

Этим летом Самарский филиал «Т Плюс» выполнит реконструкцию 29 километров теплосети на 21 участке в областной столице. В целом – с учётом устранения дефектов после температурных и гидравлических испытаний – энергетики заменят 50 км трубопроводов в 2025 году.

Причём подготовка теплосетевых коммуникаций начнётся ещё до окончания отопительного сезона. Специалисты «Т Плюс» испытают часть теплотрасс на максимальную температуру. Этот вид диагностики проводится раз в пять лет и помогает выявлять слабые места системы теплоснабжения. Так, 8–9 апреля специалисты «Т Плюс» проверят участки теплосети водогрейной котельной 116 км в Куйбышевском районе, а 15–16 апреля – все четыре тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

В летний период наиболее масштабные перекладки специалисты «Т Плюс» выполнят на внутриквартальных коммуникациях. В частности, только в районе ул. Стара-Загора и ул. XXII Партсъезда реконструируют 5 километров тепловых сетей с обновлением теплокамер и запорной арматуры. Эти работы позволят значительно повысить качество и надёжность теплоснабжения жителей и организаций города.

«Традиционно особое внимание мы уделим комфорту и безопасности горожан на период ремонта. Будут смонтированы все необходимые ограждения, по необходимости построены переходные мостики, а для сохранения горячего водоснабжения – проложены временные трубопроводы. Кропотливая работа ожидает нас на территориях вблизи образовательных и других социально значимых учреждений. Мы планируем все подъездные пути к детским садам и школам восстановить к концу августа», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Энергетики напоминают, что подготовку к очередному отопительному сезону должны качественно провести и обслуживающие организации. Весной им будет направлен список обязательных мероприятий, которые позволят обеспечить надёжную и экономичную работу теплопотребляющих энергоустановок. При этом жители каждого дома могут контролировать действия управляющих организаций по подготовке жилого фонда.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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