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«Т Плюс» отремонтирует III-ю тепломагистраль Самарской ТЭЦ

28 июня 2024 16:51
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В связи с этим с 7 по 20 июля 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение.

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 7 по 20 июля 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: ул. Ташкентская - ул. Алма-Атинская - Московское шоссе - ул. Г.Димитрова - пр. Кирова - ул. Губанова - ул. Солнечная - ул. Ново-Вокзальная – ул. Силовая.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта; не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

 

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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