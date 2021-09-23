«Т Плюс» открыл выставку картин Андрея Попова «Теплые чувства» в Новокуйбышевске

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» организовал проведение художественной выставки Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна» на площади Ленина в Новокуйбышевске. Открытие приурочено к 70-летию основного теплоисточника города – Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

Авторскую манеру художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова невозможно спутать ни с какой другой! На картинах - будни рядового жителя мегаполиса, на которые автор предлагает взглянуть под новым, неожиданным углом. Посетители выставки смогут увидеть 30 работ мастера.

Ироническую графику Андрея Попова уже успели оценить жители областной столицы: в апреле 2021 года выставка «Теплые чувства» радовала гостей второй очереди набережной Самары.

«Выбор выставки неслучаен. Само ее название говорит за себя – «Теплые чувства». В этих полотнах творчество художника созвучно работе энергетика: главная задача – дарить людям тепло, уют и хорошее настроение», - отметил технический директор – главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.

Жители Новокуйбышевска смогут ознакомиться с «теплыми» работами художника из Санкт-Петербурга до конца октября. Кроме того, другие полотна автора можно сегодня увидеть в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, где также реализуется проект «Теплые чувства. Вторая волна» от ЦКТ «Галерея «Новое пространство»» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Фото: ПАО «Т Плюс»