«Т Плюс» обновляет теплосети в 15 микрорайоне Самары

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«Т Плюс» выполняет масштабное обновление теплосети и восстановление благоустройства от ул. Карла Маркса до ул. Стара Загора вдоль ул. Ташкентской областной столицы.

Энергетики заменят трубопровод протяженностью 1150 метров в однотрубном исполнении, который обеспечивает теплом и горячей водой жителей более 300 многоэтажных домов, а также детсады, школы, поликлиники и организации. Перекладка теплосети на этом участке будет завершена в августе. А благоустройство прилегающей территории планируется выполнить до конца сентября.

На этом объекте, как и на всех участках перекладок, «Т Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Система контроля СОДК определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, и это - один из элементов большой программы автоматизации. Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, а срок их службы составляет 50 лет. Аналогичные технологии используются во многих странах мира, где существует централизованная система теплоснабжения.

«Прилагаем все усилия для минимизации неудобств, все жители близлежащих домов получают горячую воду по временному трубопроводу. Прошу горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме и соблюдать простые правила безопасности вблизи теплосети», - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации «Предприятия тепловых сетей» Максим Батурин.

В 2022 году в областной столице планируется заменить более 40 км трубопроводов тепловых сетей. Высокие объемы перекладок стали возможными благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Главным результатом обновления теплосетевой инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

Фото: «Т Плюс»