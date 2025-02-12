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«Т Плюс» добилась выноса 214 объектов из охранных зон теплосетей в Самаре

12 февраля 2025 18:35
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В их числе 93 детские и спортивные площадки, прежнее расположение которых угрожало жизни и здоровью горожан.

За минувшие пять лет Самарский филиал «Т Плюс» добился выноса из охранных зон тепловых сетей 214 различных объектов в областной столице. В их числе 93 детские и спортивные площадки, прежнее расположение которых угрожало жизни и здоровью горожан. Существенно сократить число подобных объектов удалось во многом благодаря совместной работе энергетиков и представителей администрации Самары.

Охранные зоны вокруг тепловых сетей играют важную роль в обеспечении безопасности жителей и надёжности эксплуатации теплосетевой инфраструктуры. Эти зоны представляют собой участки земли шириной 3 метра с каждой стороны от трубопровода или другой конструкции тепловой сети, где действуют особые правила и ограничения. В частности, здесь не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов.

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» регулярно проводят объезды коммуникаций, фиксируя все нарушения. Особое опасение у энергетиков вызывают расположенные в охранных зонах детские площадки. Несогласованное расположение подобных конструкций может привести к серьёзным последствиям для детей и их родителей. Так, на сегодняшний день в Самаре в охранной зоне тепловых сетей энергетики выявили 330 объектов, из них 113 – детские и спортивные площадки.

«Размещение любых объектов в охранных зонах теплосетей не только незаконно, но и крайне опасно. Сетевая вода в трубопроводах подаётся под высоким давлением, а зимой температура теплоносителя может превышать 100 градусов. Поэтому мы информируем о нарушениях городскую и районные администрации, а также выдаём предписания по устранению нарушений собственникам таких объектов», — отметил технический директор — главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Сообщить о фактах размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в Тепловую справочную службу по телефону 8(800)700-18-46 или воспользоваться порталом tss.tplusgroup.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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