СВГК провела техническое обслуживание газового оборудования у 213 000 клиентов в Самарской области

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СВГК провела техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у 213 000 клиентов в Самарской области с начала 2024 года

В соответствии с изменением законодательства в 2024 году на СВГК возложена обязанность по проведению технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ТО ВД(К)ГО) для 600 тыс. новых по сравнению с 2023 годом клиентов. В связи с этим компания ведет дополнительный набор около 400 человек, закупку для них спецодежды, газоанализаторов, термоанемометров, детекторов утечек газа, специнструмента и автотранспорта.

В более чем в 213 тыс. квартир и индивидуальных жилых домах техобслуживание газового оборудования в Самарской области СВГК уже проведено. У потребителей обследовано более 650 тысяч единиц газового оборудования.

Среди обнаруженных дефектов: изменение конструкции дымоходов и вентканалов - 58 шт., аварийное состояние плиты – 55 шт., отсутствие или нарушение тяги- 48 шт.; утечка газа -24 шт., аварийное состояние водонагревающей колонки, в том числе неработающая автоматика – 19 шт., аварийное состояние отопительного котла, в том числе неработающая автоматика 671 шт. В ряде случаев сотрудники СВГК были вынуждены приостановить подачу газа до устранения недостатков, которые могли бы стать причинами отравления угарным газом. Таким образом, возможно, уже предотвращены десятки ЧП с газоиспользующим оборудованием.