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СВГК предупреждает: особое внимание работе газовых приборов

7 июня 2022 15:44
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Зарегистрировано 2 случая порыва стальных надземных газопроводов в Самаре из-за падение деревьев под мощными порывами ветра. 

Только за вечер и ночь с 6 на 7 июня Единой диспетчерской службой ООО «СВГК» зарегистрировано 2 случая порыва стальных надземных газопроводов в Самаре: на ул. Калинина и на ул. Александра Матросова. Причиной возникновения аварийных ситуаций стало падение деревьев под мощными порывами ветра. 

Аварийной службой СВГК инциденты были оперативно локализованы. По завершении городскими службами работ по очистке от обломков деревьев к восстановлению газопроводов приступили специалисты эксплуатационных служб. К середине дня 7 июня газоснабжение домов было возобновлено.

Прогноз переменчивой погоды на ближайшие дни мобилизует специалистов к состоянию повышенной готовности. Эксплуатационные отделения Средневолжской газовой компании обеспечены материалами и оборудованием, необходимым для проведения восстановительных работ. В режиме 24/7дежурят аварийные службы во всех территориях зоны ответственности СВГК. При появлении запаха газа звоните им  по со стационарного телефона на номер 04 или 104 с мобильного устройства связи. 

Напоминаем также о необходимости повышенного внимания потребителей бытового голубого топлива к режиму работы газовых приборов. Порывы сильного ветра могут привести к опрокидыванию тяги в дымоходах. Тогда в помещение начинают поступать продукты сгорания, в том числе трудно распознаваемый органами чувств, но смертельно опасный угарный газ. 

Во избежание отравления угарным газом:

- пользуйтесь колонкой только при выключенной вытяжке над плитой и открытом окне;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

- проверяйте тягу ДО и во время работы газовых приборов. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами опасно, сообщает пресс-служба ООО «СВГК».

 

Фото:   пресс-служба ООО «СВГК»

 

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