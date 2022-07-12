Студенты Политеха посетили старейшую электростанцию Поволжья

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Студенты 2 курса теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета посетили Самарскую ГРЭС (ПАО «Т Плюс») в рамках прохождения учебной практики. Экскурсию для будущих энергетиков провел технический директор – главный инженер электростанции Виктор Яшин.

Студенты посетили котлотурбинный и химический цеха, а также побывали на главном щите управления Самарской ГРЭС. Ребята познакомились с основными этапами производства тепловой и электрической энергии, узнали о масштабной работе по автоматизации технологического оборудования станции. Отдельный интерес вызвала установка водоподготовки по технологии обратного осмоса, введенная в эксплуатацию в 2016 году. В общей сложности старейшую станцию Поволжья посетили 25 студентов СамГТУ.

«Ребята проявили большой интерес к работе станции, задавали множество уточняющих вопросов. Уверен, что знакомство с действующим энергоисточником придаст учащимся 2 курса дополнительный стимул к освоению непростой профессии энергетика», - отметил технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В частности, на днях очередная группа студентов Политеха посетила с ознакомительным визитом Самарскую ТЭЦ.

Фото из открытых источников