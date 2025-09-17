Я нашел ошибку
Главные новости:
После вступления изменений в силу управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты.
Срок оплаты ЖКХ перенесут: вместо 10-го числа платить нужно будет до 15-го каждого месяца
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
В праздничном богослужении и Крестном ходе приняли участие сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.
В Сызрани благодарственный молебен прошел в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Срок оплаты ЖКХ перенесут: вместо 10-го числа платить нужно будет до 15-го каждого месяца

17 сентября 2025 22:30
169
После вступления изменений в силу управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты.

С 1 марта 2026 года крайний срок внесения платы за услуги ЖКХ будет изменен: вместо 10-го числа платить нужно будет до 15-го каждого месяца, сообщает "Газета.Ru".

Депутат Госдумы Сергей Колунов пояснил, что нововведение сделано ради удобства граждан, так как зарплаты приходят в разные даты. Теперь оплачивать счета можно будет сразу после получения зарплаты, что поможет избежать просрочек и начисления пени.

После вступления изменений в силу управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты.

