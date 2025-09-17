Срок оплаты ЖКХ перенесут: вместо 10-го числа платить нужно будет до 15-го каждого месяца

169

С 1 марта 2026 года крайний срок внесения платы за услуги ЖКХ будет изменен: вместо 10-го числа платить нужно будет до 15-го каждого месяца, сообщает "Газета.Ru".



Депутат Госдумы Сергей Колунов пояснил, что нововведение сделано ради удобства граждан, так как зарплаты приходят в разные даты. Теперь оплачивать счета можно будет сразу после получения зарплаты, что поможет избежать просрочек и начисления пени.



После вступления изменений в силу управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты.