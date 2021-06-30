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Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне

30 июня 2021 10:55
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Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» для обмена опытом посетили представители Государственного комитета республики Татарстан по тарифам. Основной темой визита стал переход Самары в новую ценовую зону теплоснабжения («альткотельную»). В обсуждении первых результатов работы в новых условиях также приняли участие руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алёна Гаршина и первый заместитель главы г.о.Самары Владимир Василенко.

Напомним, что летом 2020 года Самара перешла на новую модель тарифообразования по методу «альткотельной». Это уже позволило привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры города: «Т Плюс» вложило в обновление теплосетевых коммуникаций областной столицы в 2020 году более 2 млрд рублей. В 2021 году темпы перекладки еще более возрастут.

«Альткотельная» позволяет направить значительные средства в квартальные коммуникации, принадлежащие муниципалитету. Благодаря такому способу управления государственным имуществом возможно окончательно решить проблему бесхозяйных теплосетей и достичь главной цели проекта – повышения надежности теплоснабжения горожан», - отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Также в ходе визита делегация Республики Татарстан интересовалась основными пунктами дорожной карты проекта и темпами увеличения инвестиционной программы энергокомпании.

За полтора года работы этой модели объем инвестиций, направленный на обновление теплосетей, составит около 4,5 млрд рублей. Только за 2020 год протяженность переложенных сетей составила 32 км, против плановых объемов до альткотельной в 10 км. В 2021 году ведется перекладка сетей с общим объемом финансирования в 2,9 млрд рублей. Для сравнения – до перехода на модель «альткотельной» в 2019 году объем вложенных средств, направленных на ремонт теплосетей, составлял 840 млн рублей. «Комплекс мер, проводимый сейчас в рамках модели «альткотельная», позволит значительно снизить повреждаемость на объектах теплоснабжения», - рассказал Владимир Василенко.

Также гостям был презентован создаваемый Центр мониторинга качества, специалисты которого в ближайшем будущем станут контролировать параметры теплоснабжения клиентов и решать возникающие вопросы по качеству тепла и горячей воды.

Теги: Т ПЛЮС

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