Специалисты Т Плюс меняют магистральные трубопроводы под тремя самарскими автомагистралями

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С 12 по 15 июня специалисты Т Плюс заменят магистральные трубопроводы под тремя оживленными городскими автомагистралями. На время проведения монтажных работ полностью приостановлено автомобильное движение по улице Печерской с переходом через улицу Авроры, улице Мяги в районе пересечения с улицей Мориса Тореза, а также сужена проезжая часть по проспекту Кирова от перекрестка с улицей Береговой.

12 июня первый заместитель главы Самары Владимир Василенко совместно с техническими руководителями регионального Т Плюс и «Предприятие тепловых сетей» проинспектировали подготовку тепловых сетей города к зиме. В частности, в ходе очередного объезда были осмотрены участки в Октябрьском и Кировском районах города.

«В 05:00 15 июня откроем две полосы «в город» со стороны Кировского моста. В установленном порядке поедут трамваи и троллейбусы. Работы в направлении «из города» могут продолжиться до 17 июня. Мы прорабатываем возможные варианты, как сделать это раньше запланированного срока», - обозначил Владимир Василенко.

На участке по Печерской проводится замена 212 метров теплосети диаметром 500 мм. 25 метров этого отрезка пролегают под оживленной трассой ул. Авроры. На участке работает 19 человек персонала в три смены, привлечено 9 единиц техники. С целью повышения надежности участка, теплоэнергетики прокладывают трубопровод в современной ППУ изоляции, оснащенной системой оперативно-диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет.

«На ул. Авроры, проспекте Кирова и ул. Мяги работы организованы в круглосуточном режиме с соблюдением всех норм личной безопасности специалистов. Отставаний от сроков нет», - подчеркнул технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

В общей сложности специалисты «ПТС» ведут замену коммуникаций на 12 объектах в областной столице. На время ремонтных работ жители города обеспечены горячим водоснабжением по резервным схемам, а там, где отсутствует техническая возможность подачи по существующим коммуникациям, смонтированы временные трубопроводы.

В 2021 году «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре. В 2021 году будут увеличены темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей. Все это возможно благодаря переходу на «альткотельную». В общей сложности в рамках ремонтной кампании 2021 года в областной столице планируется заменить свыше 65 км теплотрасс. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города.