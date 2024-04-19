Специалисты «РКС-Самара» усилили контроль при водоподготовке

82

В апреле специалисты «РКС-Самара» во время производственного мониторинга установили нехарактерное резкое изменение качества воды, повышение мутности в источнике - р. Волге. Вероятно, причиной стал разлив рек и затопление больших территорий в Самарской и соседних областях.

На время паводка ресурсное предприятие усилило контроль санитарно-гигиенического и микробиологического качества воды при водоподготовке на насосно-фильтровальных станциях, а также на всех этапах транспортировки по централизованной сети. Введён форсированный режим отстаивания, фильтрования и обеззараживания.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области, принимая во внимание нетипичное качество природной воды Саратовского водохранилища, по показателю «мутность» в период паводка 2024 года, согласовало План мероприятий РКС-Самара, направленный на недопущение ухудшения качества воды, и технологические режимы (регламенты) обработки исходной воды, требующие увеличения доз коагулянтов для снижения мутности.

Согласно положениям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г №1204 «Об утверждении Критериями существенного ухудшения качества питьевой воды,…» показатель мутность в распределительной сети не должен превышать критерии существенного ухудшения качества воды в концентрациях не более 2,5 мг/дм3 по каолину (4,3 ЕМФ по фармозину) на апрель – май 2024 года до 01.06.2024 года.

Специалисты напоминают, что мутность - это физический показатель воды, который относится к её органолептическим свойствам. Иными словами, он может быть заметен внешне, при этом не влиять на безопасность воды. Во время паводка в некоторых частях города может наблюдаться изменение качества воды, внешнее небольшое замутнение, которое не влияет на здоровье людей и соответствует допустимым показателям. Водопроводная вода, подготовленная в соответствии с технологическими и санитарными требованиями, даже при повышенной мутности, является безопасной.

На время весеннего паводка и повышения уровня грунтовых вод рекомендуется перед употреблением воду отстаивать или кипятить. Специалисты делают всё возможное, чтобы этот период прошёл безопасно для потребителей.