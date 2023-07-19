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Специалисты "РКС-Самара" регулярно выезжают на засоры в 41 дом на ул. Дачной

19 июля 2023 10:18
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Специалисты "РКС-Самара" регулярно выезжают на засоры в 41 дом на ул. Дачной

Год прошёл с тех пор, как специалисты «РКС-Самара» обучали жителей 41 дома по ул. Дачной пользоваться канализацией. Что изменилось? К сожалению, практически ничего. За 12 месяцев специалисты цеха эксплуатации канализационных сетей выезжали чистить трубы 14 раз - и каждый раз причиной засора были тряпки, влажные салфетки, жир и продукты.

В 2021 году жители жаловались на неисправную линию канализации. Трубу заменили в начале 2022 года, но количество засоров только увеличилось. Тогда местные переключились на соседний дом: якобы именно там бросают мусор в канализацию. После  показательной установки деревянного туалета засоров не было два месяца, но с сентября заявки снова посыпались, как по расписанию, каждый месяц.

Специалисты «РКС-Самара» в очередной раз напоминают, как жителям 41 дома по ул. Дачной, так и всем остальным: неважно, кто именно бросил в канализацию тряпки, подгузники или колготки. Страдают от этого все - опять надо ждать бригаду на прочистку, из подвала идёт неприятный запах, который не успевает выветриваться, на улице текут стоки, в доме отключено холодное водоснабжение.

Унитаз и раковина - не мусорная корзина!

С подробными правилами пользования системой водоотведения можно ознакомиться на сайте по ссылке https://samcomsys.ru/sewerage

Теги: РКС-Самара

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