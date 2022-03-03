Специалисты проверяют состояние улицы Ленинской в Самаре

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Дорожно-строительный сезон-2022 в Самаре еще не стартовал, однако, постоянный контроль за зимним содержанием объектов улично-дорожной сети, включая ранее отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», не прекращается.

Подрядные организации продолжают расчищать их от снега и льда. Так, под пристальное внимание дорожных служб в ночь на 3 марта попала улица Ленинская, находящаяся в Самарском и Ленинском районах города.

Приступили и к другим сезонным работам – в целях недопущения скопления на дорогах талых вод сотрудники профильных служб открывают и проливают горячей водой дождеприемные колодцы. На сегодняшний день к приему талой воды готовы 880 колодцев, что составляет 67% от их общего числа.



По состоянию на 3 марта со всех городских территорий вывезено около 386 тысяч тонн снежных накоплений.

Фото: администрация Самары