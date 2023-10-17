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Сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» вручили смартфон победителю акции «Офис в кармане» из Сызрани

17 октября 2023 17:11
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Клиент энергокомпании оформил подписку на получение электронной квитанции и в качестве приза получил смартфон.

Сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» наградили жителя Сызрани, вошедшего в тройку победителей второго этапа акции «Офис в кармане». Клиент энергокомпании оформил подписку на получение электронной квитанции и в качестве приза получил смартфон.

Напомним, что акция «Офис в кармане» проходила в Самарской области с 1 мая по 30 сентября 2023 года в два этапа. Главным ее условием был переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. По итогам двух этапов компания определила 6 победителей: первые трое счастливчиков получили свои призы в июле 2023 года.

«На наш призыв принять участие в акции откликнулись свыше 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Уверена, в следующем году интерес к данной инициативе компании будет еще выше», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

В ближайшее время последний призовой смартфон будет вручен победителю акции из Тольятти. Следить за актуальными акциями Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте.

 

Фото:  freepik.com

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