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Сегодня в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой

6 мая 2025 17:14
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«РКС-Самара» обновили Аллею хорошего настроения.

Сегодня в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.

Пятнадцать фигур морской и водной тематики уже радуют детей и взрослых. С каждой из них можно поиграть: залезть в шхуну и порулить штурвалом, представить, что ловишь огромную зубастую рыбу, завести мотор подводной лодки, изучить устройство корабля или пасти симпатичной акулы.

Каждый год сотрудники «РКС-Самара» создают новые фигуры для Аллеи хорошего настроения. Тематика всегда разная: сказки, космос, спорт, музыка. В 2025 году выбрали морскую тему. Начиная с зимы, во внерабочее время, специалисты подразделений ресурсоснабжающего предприятия придумывали, проектировали, работали над созданием арт-объектов. Что у них получилось – можно прийти посмотреть на улицу Подшипниковую между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской.

В мероприятии принял участие глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько. Он сказал: «У вас на предприятии замечательная атмосфера, как в семье. В очередной раз удивили: новая экспозиция, новая тема. Это приучает жителей беречь красоту, которая создается человеческими руками. А для нас, для района, приятно, что есть такой деловой партнёр, который не только обеспечивает население качественными услугами водоснабжения и водоотведения, но и создал Аллею хорошего настроения на Подшипниковой».

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «С каждым годом мастерство наших умельцев растёт. Уже нет ни одной «проходной» фигуры: каждая из них – практически произведение искусства. Мы рады, что наши арт-объекты находят отклик у горожан. Сюда приходят с детьми, фотографируются и всегда улыбаются! Приходите на Аллею хорошего настроения и убедитесь сами».

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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