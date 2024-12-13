Я нашел ошибку
Главные новости:
До 31 декабря у жителей Самарской области есть возможность присоединиться к традиционной акции.
В Самарской области продолжается акция «В Новый год – без долгов!»
Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали.
Школьник из Самарской области - победитель Международной естественно-научной олимпиады 
В связи с ремонтом подземного газопровода.
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Самарская
Обеспечение автомобилями с ручным управлением и обучение вождению.
В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО
В специальной номинации «Лучший библиотекарь – организатор финансового просвещения».
Библиотекарь из Самары - победитель Всероссийского конкурса
Всю минувшую ночь городские службы благоустройства устраняли последствия интенсивного снегопада, охватившего областную столицу.
Самару приводят в порядок после обильных снегопадов
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Специалисты также акцентируют внимание родителей не оставаться равнодушными, если дети нарушают правила дорожного движения.
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самару приводят в порядок после обильных снегопадов

13 декабря 2024 16:08
110
Всю минувшую ночь городские службы благоустройства устраняли последствия интенсивного снегопада, охватившего областную столицу.

Всю минувшую ночь городские службы благоустройства устраняли последствия интенсивного снегопада, охватившего областную столицу.
 

Предприятия МАУ «Парки Самары» и «Самарская Набережная», МП «Спецремстройзеленхоз» также ведут расчистку подведомственных территорий в активном режиме. 

Для обеспечения комфортного передвижения горожан, учреждения, ответственные за расчистку парков, скверов, аллей и самарской набережной, сегодня задействуют 38 единиц техники и 170 сотрудников. 
 

«Работы ведутся не только на главных улицах и магистралях города, но и на общественных пространствах, местах отдыха и досуга горожан, что особенно важно в преддверии выходных. На вооружении предприятий малогабаритная техника, которая позволяет бережно освобождать от снега территории. Там, где техника не может пройти по габаритам, используется ручной труд», - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов. 
 

На одном из крупнейших и протяженных самарских пространств – самарской набережной – спецтехника и дворники сегодня работают с 6 утра. 
 

«Несомненно, после снегопада самарская набережная приобрела предновогодний облик, поэтому важно обеспечить своевременную расчистку проходов пространства, чтобы жители и гости города могли наслаждаться прогулкой и видами заснеженной Волги. В зимний период порядок наводим по единому алгоритму: сначала расчищаем все подходы к остановкам, пешеходным переходам, далее лестничные спуски и прогулочные зоны. Для оперативной расчистки сегодня выпустили 8 машин, ручной уборкой занимаются дворники – 26 человек», - прокомментировал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.
 

Важно отметить, что долгожданное снежное убранство набережной совсем скоро украсит новогодняя иллюминация. Сотрудники МАУ «Самарская набережная» в полном объеме установили и подключили световое оборудование на всех локациях пространства, и сегодня состоится её включение в тестовом режиме.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с ремонтом подземного газопровода.
13 декабря 2024, 16:55
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Самарская
В связи с ремонтом подземного газопровода. Общество
77
Обеспечение автомобилями с ручным управлением и обучение вождению.
13 декабря 2024, 16:48
В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО
Обеспечение автомобилями с ручным управлением и обучение вождению. Общество
28
В специальной номинации «Лучший библиотекарь – организатор финансового просвещения».
13 декабря 2024, 16:37
Библиотекарь из Самары - победитель Всероссийского конкурса
В специальной номинации «Лучший библиотекарь – организатор финансового просвещения». Общество
74

В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
219
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
168
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
189
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
195
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
198
Весь список