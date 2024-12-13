Самару приводят в порядок после обильных снегопадов

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Всю минувшую ночь городские службы благоустройства устраняли последствия интенсивного снегопада, охватившего областную столицу.



Предприятия МАУ «Парки Самары» и «Самарская Набережная», МП «Спецремстройзеленхоз» также ведут расчистку подведомственных территорий в активном режиме.

Для обеспечения комфортного передвижения горожан, учреждения, ответственные за расчистку парков, скверов, аллей и самарской набережной, сегодня задействуют 38 единиц техники и 170 сотрудников.



«Работы ведутся не только на главных улицах и магистралях города, но и на общественных пространствах, местах отдыха и досуга горожан, что особенно важно в преддверии выходных. На вооружении предприятий малогабаритная техника, которая позволяет бережно освобождать от снега территории. Там, где техника не может пройти по габаритам, используется ручной труд», - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.



На одном из крупнейших и протяженных самарских пространств – самарской набережной – спецтехника и дворники сегодня работают с 6 утра.



«Несомненно, после снегопада самарская набережная приобрела предновогодний облик, поэтому важно обеспечить своевременную расчистку проходов пространства, чтобы жители и гости города могли наслаждаться прогулкой и видами заснеженной Волги. В зимний период порядок наводим по единому алгоритму: сначала расчищаем все подходы к остановкам, пешеходным переходам, далее лестничные спуски и прогулочные зоны. Для оперативной расчистки сегодня выпустили 8 машин, ручной уборкой занимаются дворники – 26 человек», - прокомментировал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



Важно отметить, что долгожданное снежное убранство набережной совсем скоро украсит новогодняя иллюминация. Сотрудники МАУ «Самарская набережная» в полном объеме установили и подключили световое оборудование на всех локациях пространства, и сегодня состоится её включение в тестовом режиме.

Фото: Администрация Самары