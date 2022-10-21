Самарцы могут начать платить за детские площадки

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Скоро самарцы могут столкнуться с новшеством. В квитанциях ЖКУ появится новая строка к оплате за содержание и ремонт детской площадки во дворе.



Муниципальные власти в разных городах стали передавать площадки в общедомовую собственность жильцов многоквартирных домов. Для этого граница дворовой территории должна быть определена в кадастровом плане, иначе придется оформить дополнительные документы, провести паспортизацию объекта. Придомовая территория жилого фонда в основном числится за муниципалитетом, а значит, городским властям приходится оплачивать содержание площадок. В Сызрани в общедомовую собственность уже переданы около 6 придомовых территорий, пишет Самара Город | Новости Самары.