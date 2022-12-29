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Самарцев просят не смывать салаты в унитаз

29 декабря 2022 12:36
196
Самарцев просят не смывать салаты в унитаз

В потоке рецептов новогодних салатов давайте не забывать о самом главном - рецепте качественного засора. И никогда его пробовать не будем! После новогодней ночи остаётся много продуктов, которые уже нельзя доесть - и многие отправляют их в унитаз. Любые продукты: очистки от овощей и фруктов, остатки салатов - не растворяются в канализации, а накапливаются в трубах и создают пробку. Результат: непроходимость, засор, излив, потерянный комфорт, испорченный праздник.

Бригады цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» весь год выезжали по заявкам на устранение засоров, они больше 5000 раз чистили забитые трубы, вынимали салфетки и тряпки, подгузники и прокладки, и очень много остатков еды: шелуху, макароны, овощи, соленья.

Унитаз и раковину не нужно использовать как мусорную корзину. Даже если сантехника справится, то на выходе из дома в трубах рано или поздно обязательно образуется затор. И из-за салата, спущенного в унитаз, по улице потечёт зловонная жидкость.

Чтобы не портить праздник себе и соседям, весь нерастворимый мусор, остатки еды, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор. 

 

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

  1. Очистки продуктов и остатки еды.

  2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

  3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

  4. Бытовой и строительный мусор.

  5. Средства контрацепции.

  6. Ватные палочки.

  7. Наполнитель для кошачьих лотков.

  8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

  9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

  10. Окурки, спички.

Иными словами, только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!

«РКС-Самара» желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, весёлого праздника и спокойных выходных!

Теги: РКС-Самара

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