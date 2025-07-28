Самарцев предупреждают: зажиривание канализационных труб – причина засоров

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По адресу: г. Самара, ул. Победы, 90 бригада цеха эксплуатации канализации выезжает регулярно. За минувший год было уже 13 (!) прочисток. Дом по указанному адресу сталинской постройки, на первых этажах расположено несколько офисов, магазинчиков и точка общепита, хорошо известная на Безымянке. Каждый раз сотрудники «РКС-Самара» из труб достают не только привычный мусор, тряпки, средства гигиены, но и комья жира. Специальной промывки сетей хватает ненадолго. Меньше месяца – и ситуация повторяется.

По действующим правилам все точки общепита должны быть оборудованы отдельными канализационными выпусками и специальными жироуловителями, которые не позволяют жиру попадать в общедомовые и городские сети водоотведения. Это закон, которого многие неукоснительно придерживаются. Некоторые даже сдают отработанные жиры в специальные пункты переработки, что приносит предприятиям дополнительный доход.

Год назад «РКС-Самара» всем предприятиям общепита направили письма с напоминанием о действующих правилах, просьбой сообщить о наличии отдельного выпуска, жироуловителей и предложили помощь в их установке. От владельцев кафе по адресу: ул. Победы, 90 никакой информации не поступило. Поступают только заявки о спасении от очередного зажиривания и засора канализации. От безответственного отношения сотрудников кафе страдают жители близлежащих домов.

Сотрудники ресурсного предприятия не будут мириться с такой ситуацией. Постоянные вызовы увеличивают сроки устранения засоров на других адресах. Для начала жалоба о сложившейся ситуации будет направлена в органы Роспотребнадзора. В дальнейшем не исключено, что «РКС-Самара» будут требовать компенсацию ущерба в судебном порядке.

Напоминаем правила! Жир и жирные остатки пищи категорически нельзя смывать в унитаз, раковину, ванну. Даже небольшое его количество притягивает мелкие частицы мусора и становится непроходимым препятствием. Для таких засоров даже придумали специальный термин – fatberg (фэтберг, жирберг). Предприятия общепита в обязательном порядке должны быть оборудованы отдельным выпуском и жироуловителями. Жителям рекомендуется собирать остатки жира со сковородок и кастрюль, из банок с консервами салфетками, бумагой и выбрасывать их в мусорное ведро. Для профилактики можно периодически промывать свои сети горячей водой.