Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт

190

С начала 2022 года увеличивается минимальный взнос почти на 10%.

Для домов до пяти этажей включительно стоимость в месяц будет составлять 7,27 рубля за квадратный метр, а для жилого здания в шесть этажей и выше — 8,36 рубля. Соответствующее постановление было опубликовано на официальной странице регионального Правительства.

Напомним, что на данный момент 6,63 рубля платят те, кто проживает в домах до пяти этажей. А граждане, имеющие квартиры в более высоких зданиях — 7,62 рубля за квадратный метр, сообщает ГТРК Самара.