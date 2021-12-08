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Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт

8 декабря 2021 10:14
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Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт

С начала 2022 года увеличивается минимальный взнос почти на 10%.

Для домов до пяти этажей включительно стоимость в месяц будет составлять 7,27 рубля за квадратный метр, а для жилого здания в шесть этажей и выше — 8,36 рубля. Соответствующее постановление было опубликовано на официальной странице регионального Правительства.

Напомним, что на данный момент 6,63 рубля платят те, кто проживает в домах до пяти этажей. А граждане, имеющие квартиры в более высоких зданиях  — 7,62 рубля за квадратный метр, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Акценты В центре внимания

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