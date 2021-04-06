Самарским неплательщикам за воду и канализацию вывесили баннеры

114

Есть должники по призванию, а есть по забывчивости. Специалисты «РКС-Самара» навестили жителей Куйбышевского района, которые игнорируют квитанции месяцами, при этом проживают в домах весьма благополучных внешне и никак не выходят на связь.

Компания уже несколько лет успешно применяет нестандартные напоминания о необходимости оплачивать услуги водоснабжения и канализации. В этот раз решили напомнить по-крупному. Так, перед домом одного из должников на ул. Войкова повесили большой баннер, на котором жителю сообщили, что за неуплату дом будет отключён от водоснабжения. Долг в 8,5 тысяч рублей буквально замаячил перед глазами и превратился в перспективу остаться без воды, при этом с точной датой отключения. Забывчивый (будем так думать) должник поспешил исправиться и сразу внёс на свой лицевой счёт всю сумму.

Компания «РКС-Самара» продолжит бороться с неплательщиками всеми законными способами, должников, которые никак не выходят на связь, ждут суды и опись имущества, пирамиды, баннеры и громкоговорители с напоминаниями. Не стоит копить долги и прятаться от РСО за высокими заборами. Оплата услуг водоснабжения и водоотведения - гражданская обязанность, закреплённая законом.