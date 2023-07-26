Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»

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До 31 августа 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки на традиционную акцию «Лучшая жилищная организация». Ее участниками могут стать управляющие компании и товарищества собственников жилья Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, в 2023 году акция «Лучшая жилищная организация» в Самарской области проходит в пятый раз. В числе критериев оценки качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, наличие общедомовых приборов учета, соблюдение платежной дисциплины и внедрение энергоэффективных решений. Всем УК и ТСЖ, направившим заявки на участие, дается время до 31 октября 2023 года, чтобы выполнить данные условия акции.

«В рамках акции мы не только определим десять самых ответственных и эффективных жилищных организаций, но и вручим им ценные подарки - парковые качели для установки во дворе обслуживаемого многоквартирного дома. В конечном счете выигрывают от этого жители региона», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года. Они принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Итоги акции «Лучшая жилищная организация» будут подведены в ноябре 2023 года. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.