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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»

26 июля 2023 15:37
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Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года.

До 31 августа 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки на традиционную акцию «Лучшая жилищная организация». Ее участниками могут стать управляющие компании и товарищества собственников жилья Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, в 2023 году акция «Лучшая жилищная организация» в Самарской области проходит в пятый раз. В числе критериев оценки качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, наличие общедомовых приборов учета, соблюдение платежной дисциплины и внедрение энергоэффективных решений. Всем УК и ТСЖ, направившим заявки на участие, дается время до 31 октября 2023 года, чтобы выполнить данные условия акции.

«В рамках акции мы не только определим десять самых ответственных и эффективных жилищных организаций, но и вручим им ценные подарки - парковые качели для установки во дворе обслуживаемого многоквартирного дома. В конечном счете выигрывают от этого жители региона», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года. Они принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Итоги акции «Лучшая жилищная организация» будут подведены в ноябре 2023 года. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

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