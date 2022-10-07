Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Осенний марафон»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов принять участие в акции «Осенний марафон». До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.

Традиционная осенняя акция будет доступна для всех клиентов – физических лиц. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо полностью оплатить начисление сентября, а также внести авансовый платеж за октябрь. Важным условием является также отсутствие просроченной задолженности за тепло.

«Ежегодно в нашей осенней акции принимают участие тысячи жителей региона. Благодаря дистанционным сервисам выполнение ее условий стало еще проще и удобнее. Позже среди всех участников будет проведен розыгрыш, и победители получат ценные призы от энергокомпании», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подвести итоги акции «Осенний марафон» планируется в начале ноября 2022 года. Следить за новостями Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru.