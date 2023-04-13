Самарские газовики завершили подготовку к пожароопасному периоду

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» утвердили план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах газоснабжения Самарской области.

Газовики выполняют ряд мероприятий по очистке территорий и охранных зон газопроводов, средств электрохимической защиты от сухой травы и древесно-кустарниковой растительности, наблюдение за обстановкой для своевременного обнаружения очагов пожара, устройство минерализованных полос на объектах, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов в охранной зоне газопровода, устройство переездов для противопожарной техники.

Специалисты дополнительно обходят энергообъекты для своевременного обнаружения и ликвидации очагов возгорания, проверяют на герметичность сварные, резьбовые, фланцевые соединения запорной арматуры газопроводов и сооружений на них.

«Предпринимаемые меры обеспечат надежное газоснабжение потребителей. В результате проведенных работ риск возникновения технологических нарушений в работе газораспределительного комплекса Самарской области в течение пожароопасного периода сведен к минимуму. Аварийно-спасательная служба компании оперативно реагирует на сообщения о возникающих пожарах вблизи газовых сетей», - отметила заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела Екатерина Мутовкина.