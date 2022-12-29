Самарские газовики установили «умный счетчик» ветерану в Жигулевске

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» установили «умный счетчик» ветерану Великой Отечественной войны, жительнице блокадного Ленинграда, проживающей в Жигулевске.

Пенсионерка обратилась в компанию с заявлением о замене счетчика. Руководство газораспределительной организации приняло решение безвозмездно установить в ее доме интеллектуальный прибор учета.

«Интеллектуальный счетчик избавляет от необходимости передавать показания поставщику газа, делая это самостоятельно каждый месяц. Для пожилого человека это важно и удобно», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов.

Интеллектуальные счётчики считывают и передают показания в газовую службу самостоятельно. Оснащены системой автоматической самодиагностики и самостоятельно контролируют исправность работы системы. Приборы подходят как для квартир с газовой плитой, котлом и колонкой, так и для частных домов с газовым отоплением.

Фото: «Газпром газораспределение Самара»