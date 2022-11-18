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Самарская ТЭЦ отмечает 50-летний юбилей

18 ноября 2022 12:51
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Самарская ТЭЦ отмечает 50-летний юбилей

В ноябре 2022 года отмечает 50 лет с момента ввода в эксплуатацию Самарская ТЭЦ (ПАО «Т Плюс»). Сегодня электростанция является крупнейшим теплоисточником областной столицы, обеспечивая горячей водой и теплом свыше 70% потребителей города.

Проект строительства ТЭЦ был экспериментом всесоюзного значения – здесь был впервые применен крупноблочный монтаж, который впоследствии использовался на целом ряде других энергообъектов, возводившихся в СССР в 80-е годы. В 90-е гг. прошлого века здесь началась масштабная работа по автоматизации оборудования, что позволило сделать Самарскую ТЭЦ одной из самых высокотехнологичных электростанций Поволжья.

В ближайших планах ТЭЦ участие в федеральной программе модернизации объектов генерации «ДПМ-2». Работы позволят полностью обновить один из энергоблоков станции - котлоагрегат, паровую турбину, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. В результате будет увеличена установленная электрическая и тепловая мощность Самарской ТЭЦ. Благодаря выполненным мероприятиям повысится надежность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары. К демонтажу старого энергоблока «Т Плюс» приступит в апреле 2024 года, а ввод новой мощности запланирован на 2025 год.

«Главной ценностью электростанции всегда были и остаются люди, высококвалифицированные специалисты, от чьих грамотных действий зависит комфорт и уют в домах самарцев. На ТЭЦ ведется большая работа с молодыми кадрами. Только за юбилейный 2022 год предприятие посетили в рамках экскурсий и стажировки около 150 студентов профильных учебных заведений, 7 выпускников ВУЗ были трудоустроены», - отметил технический директор – главный инженер Самарской ТЭЦ Сергей Сабитов.

Поздравляем самую молодую ТЭЦ региона с юбилеем! Желаем ее коллективу надежной, безаварийной и слаженной работы, а каждому сотруднику – крепкого здоровья и семейного благополучия!

Теги: Т ПЛЮС

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