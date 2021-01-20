Самараэнерго начинает отключать неплательщиков

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За 2020 год неплатежи за электрическую энергию населения Самарской области выросли на 25% и превысили 740 млн рублей, что осложняет деятельность гарантирующего поставщика Самарской области по закупке электрической энергии и мощности для региональных потребителей на федеральном оптовом рынке.

Задолженность предприятий сферы ЖКХ за тот же период увеличилась почти на 29%.

В связи с окончанием срока моратория на приостановку энергоснабжения и взыскание пеней за неуплату жилищно-коммунальных услуг ПАО «Самараэнерго» возобновляет данную работу. В интересах неплательщиков срочно погасить свои долги за электроэнергию.