С каких улиц Самары будут ночью вывозить снег

В ночь с 2 на 3 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- ул. Фасадная от Калининградской до Пугачевского тракта,
- путепровод Казачий,
- ул. Ленинская от Вилоновской до Полевой,
- ул. Самарская от Маяковского до Вилоновской и от Рабочей до Ульяновской,
- ул. Коммунистическая от Владимирской до Московского шоссе,
площадь Чапаева (Шостаковича/Фрунзе),
- ул. Авроры от ЦАВ до Гаражной,
- ул. Гагарина от Мяги до Революционной,
- ул. Антонова-Овсеенко от Запорожской до Советской Армии и от Карбышева до Советской Армии,
- ул. Ташкентская от Тополей до Силина,
- кольцо 6 – го автобуса,
- ул. С. Лазо от Парижской Коммуны до Волжского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!