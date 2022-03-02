С каких улиц Самары будут ночью вывозить снег

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В ночь с 2 на 3 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- ул. Фасадная от Калининградской до Пугачевского тракта,

- путепровод Казачий,

- ул. Ленинская от Вилоновской до Полевой,

- ул. Самарская от Маяковского до Вилоновской и от Рабочей до Ульяновской,

- ул. Коммунистическая от Владимирской до Московского шоссе,

площадь Чапаева (Шостаковича/Фрунзе),

- ул. Авроры от ЦАВ до Гаражной,

- ул. Гагарина от Мяги до Революционной,

- ул. Антонова-Овсеенко от Запорожской до Советской Армии и от Карбышева до Советской Армии,

- ул. Ташкентская от Тополей до Силина,

- кольцо 6 – го автобуса,

- ул. С. Лазо от Парижской Коммуны до Волжского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!