С каких участков дорог в Самаре будут вывозить снег ночью

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В ночь с 21 на 22 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской,

- Ярмарочная от Молодогвардейской до Галактионовской,

- Красноармейская от Чапаевской до Буянова,

- Шостаковича от Куйбышева до Чапаевской,

- Галактионовскя от Ярмарочной до Маяковского,

- Коммунистическая от Маяковского в сторону Владимирской,

- Стахановский проезд от Луначарского до Челюскинцев,

- проспект Ленина от Осипенко до Ново-Садовой,

- проезд вдоль «Ракеты»,

- Красноармейская от ТЦ «Гудок» до Буянова,

- Ставропольская от ост. «Школа» до Ново-Вокзальной,

- XXII Партсъезда от Антонова-Овсеенко до Заводского шоссе,

- Аэродромная от Авроры до Промышленности.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!