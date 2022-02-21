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С каких участков дорог в Самаре будут вывозить снег ночью

21 февраля 2022 18:14
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 21 на 22 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, 
- Ярмарочная от Молодогвардейской до  Галактионовской,
- Красноармейская от Чапаевской до Буянова, 
- Шостаковича от Куйбышева до Чапаевской,
- Галактионовскя от Ярмарочной до Маяковского,
- Коммунистическая от Маяковского в сторону Владимирской,
- Стахановский проезд от Луначарского до Челюскинцев,
- проспект Ленина от Осипенко до Ново-Садовой, 
- проезд вдоль «Ракеты»,
- Красноармейская от ТЦ «Гудок» до Буянова,
- Ставропольская от ост. «Школа» до Ново-Вокзальной, 
- XXII Партсъезда от Антонова-Овсеенко до Заводского шоссе, 
- Аэродромная от Авроры до Промышленности.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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