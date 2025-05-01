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С завершением отопительного периода, который в разных регионах может наступить в апреле или мае, расходы на отопление у многих жителей прекратятся. Это может привести к уменьшению общей суммы коммунальных платежей, особенно там, где оплата происходит исходя из реального потребления услуг. В случае, если применяется равномерное распределение платежей, то общая сумма к оплате останется без изменений.

Кроме того, предвидится повышение тарифов на коммунальные услуги с первого июля 2025 года на средний уровень в 11,9%. В частности, ожидается увеличение стоимости газа на 10,3% и электроэнергии на 12,6%. Повышение затронет такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, отопление и другие, пишет URA.RU.

С 5 мая вступает в силу новая система оплаты коммунальных услуг для совладельцев жилых помещений. В соответствии с нововведениями, каждый владелец доли будет получать индивидуальные счета за услуги общедомового пользования и содержание жилого пространства, не зависимо от количества собственников. Это правило будет применяться ко всем объектам с долевой собственностью.

Более того, долги по коммунальным платежам теперь будут привязаны к конкретному собственнику, и если один из совладельцев прекратит платежи, его доля автоматически будет учтена в общих расчетах. Это упростит процесс взыскания задолженностей управляющими компаниями.

Собственники, которые не проживают в своих квартирах, получат возможность оспаривать расчеты за лично потребляемые услуги, такие как электроэнергия или водоснабжение. Однако платежи за поддержку и ремонт общего имущества, капитальные работы и вывоз мусора останутся обязательными для всех долевых владельцев.