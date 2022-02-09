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С 3 по 8 февраля в Самарской области зарегистрировано 38 инцидентов, связанных с повреждениями газопроводов

9 февраля 2022 12:59
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С 3 по 8 февраля в Самарской области зарегистрировано 38 инцидентов, связанных с повреждениями газопроводов

За период с 3 по 8 февраля Единой диспетчерской службой Средневолжской газовой компании зарегистрировано 38 инцидентов, связанных с повреждениями газопроводов. Причем причиной деформации и порывов газопроводов в 31 случае стало обрушение снежно-ледяных глыб с крыш домов. В подавляющем большинстве – индивидуальных. Такие сообщения поступали из разных территорий области: Тольятти и Кинель-Черкасс, Новокуйбышевска и Серноводска, но лидером стала столица губернии.

В перечне повреждений газопроводов: порывы на вводе в дом и деформации отдельных участков газопроводов, повреждение стоек и кронштейнов, провисание газопроводов... Аварийные службы подразделений СВГК по всей территории области оперативно принимали меры по предотвращению опасных последствий: выход газа локализовали путем отключения домов на вводе с установкой металлической пробки и видимым разрывом. 

Подобных инцидентов возможно избежать, если бы собственники домов своевременно позаботились об освобождении крыш от снега и наледи. 

Впереди снова обильные снегопады. Собственники жилья должны помнить, что несвоевременная очистка крыш не только создает угрозу безопасности газоснабжения, но и может повлечь серьезные материальные затраты с их стороны. Договором на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не предусмотрены работы по восстановлению порванных по вине собственника газопроводов. Финансовые затраты на восстановительные работы на ВДГО, а также по повторному подключению к газоснабжению по закону несет собственник дома.

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