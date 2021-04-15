С 15 по 23 каждого месяца колл-центр «РКС-Самара» будет работать только на приём показаний приборов учёта. 

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С 15 по 23 число каждого месяца колл-центр «РКС-Самара» 207-25-40 будет работать только на приём показаний приборов учёта.

Приборами учёта водоснабжения пользоваться выгодно. Если в квартире проживает больше одного человека, оплата фактического потребления значительно меньше, чем по нормативу. Зачастую люди об этом не задумываются и продолжают платить за пять-шесть прописанных по нормативу с учетом повышающего коэффициента или копить долги. Установка прибора учёта в таких случаях может сократить платежи на порядок!

Всего в «РКС-Самара» 471 341 лицевой счёт. Именно столько квартир в МКД и домов в частном секторе получают холодную воду и оплачивают её напрямую в ресурсоснабжающей организации. Из них больше половины – 57 % – установили индивидуальные приборы учёта и экономят на оплате ресурса.

Все способы передачи показаний приборов учета:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» через электронные терминалы на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение и через оператора ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди!) с 7 по 23 число каждого месяца.

В 2021 году ящики для приёма показаний на бумажных носителях будут сокращены, а со следующего года – ликвидированы. Те абоненты, кто бросал записки в ящики, могут воспользоваться любым другим способом. Кому сложно самостоятельно освоить новый путь, могут обратиться за помощью. Специалисты центров обслуживания клиентов «РКС-Самара» всегда готовы помочь. До конца года консультанты будут выезжать по адресам установки ящиков и там помогать желающим перейти на более удобные способы передачи данных.

По телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца показания будет принимать робот. Просим обратить внимание, что остальные обращения по телефону 207-25-40 с 15 по 23 число каждого месяца приниматься не будут!