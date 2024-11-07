Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным.
Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории
С этого дня самарские  производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.
Крупный маркетплейс запустил витрину товаров «Сделано в Самарской области»
Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.
На Самарском форуме «ПРОтехнологии-2024» обсудят новые тенденции в инжиниринге
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре

7 ноября 2024 12:31
147
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре

Вчера, 6 ноября, врио министра Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками. 

Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок, ситуация стабилизировалась в Куйбышевском, Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах Самары. Небольшой процент невывоза остается по причине запаркованности автомобилей. С крупногабаритными отходами работаем точечно силами «летучих бригад». 

Ситуация в Промышленном, Кировском и Красноглинском районах требует особого внимания, поэтому здесь контролируем движение и эффективность работы каждого мусоровоза в ручном режиме. Техника работает в 2 смены, фактически расчистка навалов и вывоз ведутся в круглосуточном режиме.

Одно из самарских муниципальных предприятий доложило о проблеме с бункерами частного сектора, куда нелегально привозится крупногабаритный мусор из других районов и сбрасываются строительные отходы.
Сейчас экологические инспекторы проводят рейды. Но в усиление к ним будут задействованы правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности нарушителей и стабилизировать обстановку с вывозом отходов из бункеров, и предотвратить образование несанкционированных свалок, сообщает Минлесхоз региона.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
07 ноября 2024, 09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
Прохождение расчетов будет сопровождать Центральный военный оркестр Минобороны РФ - впервые после парада 1941-го. Общество
388
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
06 ноября 2024, 13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
К наставничеству горожане относятся как к ответственной и важной миссии. Общество
431
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
05 ноября 2024, 13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
Свои посты потеряли врио министра сельского хозяйства Николай Абашин и врио министра промышленности и торговли Олег Волков. Политика
948

В центре внимания
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
145
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
391
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
437
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
948
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
433
Весь список